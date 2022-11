Victorie pe muchie de cutit: Partidul Republican din SUA a obtinut controlul asupra Camerei Reprezentantilor. Prima reactie a presedintelui Biden:

Partidul Republican a atins nivelul majoritatii in Camera Reprezentantilor, potrivit noilor date electorale din Statele Unite, ceea ce va complica agenda politica a presedintelui Joseph Biden in ultimii doi ani de mandat si in perspectiva scrutinului prezidential din 2024.Potrivit noilor date electorale, Partidul Republican a atins in cursul noptii de miercuri spre joi nivelul de 218 locuri in Camera Reprezentantilor, din totalul de 435 de locuri, in timp ce Partidul Democrat este in acest ... citeste toata stirea