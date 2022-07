VIDEO&FOTO Metrorex a lansat in sfarsit, timid, instalarea de panouri de protectie ,,anti-suicid". Cu o singura poarta, asteptand reactii. Anterior, Avocatul Poporului s-a autosesizat

Metrorex a lansat un proiect pilot pentru cresterea sigurantei in statii, prin montarea unor sisteme de protectie ,,anti-suicid", cu porti speciale, pe peronul statiei Berceni.Deocamdata, initiativa consta in montarea unei singure porti, "urmand a se analiza comportamentul din punct de vedere tehnic, operational, functional al cerintelor de siguranta impuse", dar si reactia calatorilor.In urma cu doi ani, Profit.ro relata ca Metrorex nu a renuntat la ideea de a instala panouri de protectie in ... citeste toata stirea