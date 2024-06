VIDEO Germania. Mii de persoane evacuate in sudul tarii, in urma inundatiilor. Mai multi oameni sunt disparuti, dupa ce au fost surprinsi de viituri. Transportul in comun este grav perturbat.

Mii de persoane evacuate in sudul tarii, in urma inundatiilor. Mai multi oameni sunt disparuti, dupa ce au fost surprinsi de viituri. Transportul in comun este grav perturbat.In sudul Germaniei, ploile torentiale au provocat inundatii in masa. Mii de persoane au fost nevoite sa isi evacueze casele, patru persoane au decedat, iar altele sunt date disparute in urma viiturilor.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie. Parteneri: ACUE13 iunie - ... citește toată știrea