VIDEO O ICBM de tip Sarmat, "Satan 2", a explodat pe poligonul de testare Plesetk in timpul unui test

O noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) grea ruseasca de tip Sarmat - denumita in Occident "Satan 2", cu o raza de actiune de 18.000 de kilometri si care poate transporta pana la 15 focoase nucleare - a explodat la un test esuat in jurul lui 21 septembrie, pe poligonul de testare de la Plesetk, in Arhanghelsk (nord-vest), la aproape 200 de kilometri de Marea Alba, relateaza Le Figaro.Acest test era urmarit indeaproape de catre Statele Unite, care au prepozitionat in Alaska, ca de ... citește toată știrea