VIDEO Profit Health.forum - Director general Bristol-Myers Squibb Romania: Cine ne opreste sa facem reforma in sistemul sanitar? Pacientii? Nu cred. Industria? Nu cred. Hai s-o facem!

Finantarea sistemului sanitar din Romania a crescut spectaculos in ultimii ani, dar suma alocata din PIB se afla la jumatatea mediei Uniunii Europene, spune Catalin Radu, director general al Bristol-Myers Squibb Romania, la Profit Health.forum Editia a XIII-a.