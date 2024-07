VIDEO Trei cai militari fug prin centrul Londrei, iar unul se loveste de un taxi

Trei cai militari apartinand Household Cavalry Mounted Regiment "le-au scapat de sub control cavalerilor" la inceputul saptamanii, si au provocat panica pe strazile Londrei, anunta Ministerul britanic al Apararii, relateaza BFMTVUrmareste-ne si pe Google News Evenimente25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligenta Artificiala in Economie Caii au scapat in timp ce sase cavaleri se antrenau, dupa ce au fost speriati de un autobuz, si ... citește toată știrea