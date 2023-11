a(Trade Mark)In timp ce bancile asteapta scheme lipsite de risc pentru finantarea proiectelor de energie verde, marii consumatori se vad nevoiti sa treaca la productia de energie pe cont propriu.Graba de a pune in functiune mii de megawati in proiecte de energie verde in vederea atingerii tintelor de regenerabile determina statul roman sa lanseze o noua schema de sprijin pentru acest sector, Contractele pentru Diferenta (CfD), valoarea schemei pentru cei 15 ani fiind estimata la 3 miliarde de ... citeste toata stirea