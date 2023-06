a(Trade Mark)De la 1 ianuarie 2024, Romania va trebui sa adauge o noua fractie in schema colectarii separate a deseurilor, cea pentru biodeseuri, insa ritmul de implementare este lent.Gropile de gunoi sunt destinatia finala pentru mai bine de 90% din deseurile generate in Romania, in conditiile in care, la nivelul Uniunii Europene, tinta este ca, in 2035, maximum 10% sa ajunga in astfel de depozite. Pentru a se apropia de acest obiectiv insa, Romania are nevoie de o infrastructura mai bine ... citeste toata stirea