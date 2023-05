a(Trade Mark)Romania are una dintre cele mai mari scheme de subventii, doar ca fondurile sunt alocate necorespunzator, spun micii jucatori din domeniul transporturilor, care ofera solutii alternative a(Trade Mark)"O mare parte din traficul urban vine din extraurban. Daca am avea un sistem feroviar bine pus la punct, s-ar putea rezolva multe probleme" a(Trade Mark)Andrei Antipa, AFM: Incercam sa adoptam modelele europene, in special in cazul camioanelor electrice pentru traficul urban. Vrem ... citeste toata stirea