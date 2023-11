Proiectul legii pensiilor care a fost adoptat marti de plenul Senatului si care a fost inaintat Camerei Deputatilor - for decizional in privinta acestui act normativ - este contestat de Blocul National Sindical (BNS) si de Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania (FNPR), membrii acesteia din urma amenintand cu proteste in toata tara.Intr-un comunicat de presa emis de Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania, conducerea acesteia arata ca a solicitat ca reprezentantii pensionarilor ... citeste toata stirea