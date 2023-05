Aproape una din cinci masini vandute la nivel mondial in acest an va fi un vehicul electric, a prognozat Agentia Internationala pentru Energie, in conditiile in care vanzarile au depasit pragul de 10 milioane la nivel global in 2022, conform Financial Times.Cresterea remarcabila a cererii pentru modelele alimentate cu baterii inseamna ca vehiculele electrice vor reprezenta 18% din vanzarile globale de automobile, fata de doar 4% din vanzarile globale de automobile in 2020, potrivit ... citeste toata stirea