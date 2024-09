Viitura de pe Dunare, mai mica decat se estima initial. Debitul fluviului va fi oricum mai mult decat dublu fata de media multianuala

Viitura de pe Dunare, care va atinge varful la finalul lunii septembrie, va fi mai mica decat se estima initial, respectiv 7900 - 8000 mc/s. Debitul fluviului va fi oricum mai mult decat dublu fata de media multianuala care se situeaza la 3800 de mc/s."Debitul pe Dunare la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in intervalul 22 - 23.09.2024 a fost in crestere avand valoarea de 6200 mc/s, valoare care se situeaza peste media multianuala a lunii septembrie (3800 mc/s). Debitul Dunarii la Budapesta ... citește toată știrea