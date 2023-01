Vine furtuna pentru a doua cea mai mare economie lumii: Economia Chinei a crescut cu numai 3% in 2022, cu mult sub tinta guvernului, dupa ce pandemia a apasat frana la maximum

Economia Chinei a crescut cu 3% in 2022, cu mult sub obiectivul guvernului, potrivit Biroului National de Statistica al tarii, citat de CNN.De asemenea, economia are una dintre cele mai slabe performante din aproape jumatate de secol.Dar cresterea economica s-a majorat cu 2,9% in trimestrul al patrulea, peste asteptarile pietei. Un sondaj Reuters realizat in randul economistilor estimase anterior o expansiune de doar 1,8%."Economia Chinei a atins probabil punctul minim in decembrie", a ... citeste toata stirea