La o distanta de sase ani, uriasa in timpul politic, de cand nu au mai avut loc practic negocieri oficiale intre cele doua super-puteri, iata ca astazi Xi Jinping si Joe Biden stau fata in fata pentru a marca inceputul unui dezghet. In cei sase ani s-au intamplat multe, iar cele doua state s-au indepartat periculos unul de altul in plan economic, politic si militar. Astazi ar putea sa inceapa procesul de destindere. Cu efect asupra intregii planete.Ce s-a intamplat si ce nu s-a intamplat in ... citeste toata stirea