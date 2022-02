VIRGIL POPESCU:''Am lansat in dezbatere ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din PNRR''

Am lansat in dezbatere publica mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar pana la finalul lunii martie vor fi lansate mai multe solicitari de proiecte pentru investitii in noi capacitati de productie electrica din surse regenerabile, a anuntat astazi ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres."Am lansat in dezbatere publica mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din PNRR. Criza actuala a ... citeste toata stirea