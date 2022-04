VIRGIL POPESCU:"In aceasta sesiune parlamentara eu cred ca Legea offshore va fi aprobata"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca Legea offshore va fi aprobata in aceasta sesiune parlamentara si va permite deblocarea investitiilor in Marea Neagra, informeaza news.ro.Potrivit ministrului, daca in 2018 Romania avea aceasta lege, acum tara noastra ar fi fost independenta energetic si ar fi putut asigura independenta energetica a tarilor din estul Uniunii Europene.Virgil Popescu a declarat, joi seara, la TVR 1, ca Legea offshore a primit aviz favorabil de la Consiliul ... citeste toata stirea