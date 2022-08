VIRGIL POPESCU: "Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale"

Mai multe proiecte ale companiei Transgaz au fost trimise astazi Bancii Europene de Investitii (BEI), in vederea finantarii, a informat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe propria sa pagina de Facebook."Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale! Astazi au fost transmise catre BEI, in vederea finantarii urmatoarele proiecte ale Transgaz: conducta de transport gaze naturale Marea Neagra - Podisor - 477.698.014 euro (valoare totala investitie - TVA inclus -, ... citeste toata stirea