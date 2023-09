Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu a declarat luni despre discutiile dintre Guvern si reprezentantii OMV, ca OMV a dat Romania in judecata pe clauza de preemtiune din legea offshore privind vanzarea gazului din Marea Negra dar nu crede ca are vreo sansa de a castiga la Curtea de Arbitraj, informeaza news.ro."Nu as ceda nimic pentru dreptul nostru de a intra in Schengen", a mai spus Virgil Popescu.Virgil Popescu a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima ... citeste toata stirea