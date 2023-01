VIRGIL POPESCU:"Parteneriatul Romania-EAU este asezat pe baze solide si se va consolida in viitorul apropiat"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a discutat duminica cu reprezentati ai companiilor Masdar si Taqa despre investitii in producerea de energie regenerabila si dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei, carora le-a transmis ca ii incurajeaza sa faca investitii si in domeniul producerii energiei pe baza de gaze, informeaza Agerpres."Investitii in producerea de energie regenerabila si in dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei au fost principalele puncte pe care le-am ... citeste toata stirea