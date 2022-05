VIRGIL POPESCU:''Proiectul Legii offshore are avizul Consiliului legislativ''

Proiectul legii offshore are avizul Consiliului legislativ, termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 mai si apoi va intra in comisie, a declarat astazi, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres."Are avizul Consiliul legislativ si am vazut pe site-ul Senatului ca 11 mai e termen de depunere a amendamentelor, dupa care intra in comisie", a spus Popescu.Intrebat despre nemultumirea reprezentantilor Black Sea Oil&Gas legata de ... citeste toata stirea