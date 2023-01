VIRGIL POPESCU:"Romania este interesata sa activeze in cadrul The World Green Economy Organization"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca i-a transmis directorului general al The World Green Economy Organization, AbdulRahim Sultan, ca Romania este interesata sa activeze in cadrul organizatiei, pentru a accelera procesul de trecere la o economie verde si sustenabila, informeaza Agerpres."Astazi am avut o intalnire de lucru cu AbdulRahim Sultan, directorul general al The World Green Economy Organization (WGEO). In urma discutiilor am transmis ca Romania este interesata sa activeze in ... citeste toata stirea