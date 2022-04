VIRGIL POPESCU:''Romania sustine o pozitie unitara a UE in fata santajului Rusiei de a plati gazele in ruble''

Statul roman si companiile din Romania nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea unei pozitii unitare a UE in fata santajului Rusiei de a plati gazele in ruble, a scris pe Facebook, vineri seara, ministrul roman al Energiei, Virgil Popescu, informeaza Agerpres."Noul act de santaj al Rusiei a fost livrat sub forma decretului care prevede ca plata pentru gazele furnizate de Gazprom ar trebui facuta in ruble pentru contractele de export catre tari neprietenoase. In primul ... citeste toata stirea