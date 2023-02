VIRGIL POPESCU:"Tara noastra nu are nicio problema in asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu transmite ca tara noastra nu are nicio problema in asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece, informeaza news.ro.Avem gaze in depozite si vom depasi fara probleme eventualele varfuri de consum generate de temperaturi negative, da asigurari ministrul, el precizand ca Romania are astazi in depozite 1.866.300.000 metri cubi de gaze naturale. Mai mult cu aproape 780 de milioane de metri cubi de gaze decat aveam in perioada similara a anului trecut."Astazi ... citeste toata stirea