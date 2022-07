Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac: Anul acesta asigurarile auto in portofoliul nostru vor fi putin peste 50%. Acest lucru inseamna ca motoarele noastre de crestere din ultima perioada au fost non-auto si viata

Allianz-Tiriac a ajuns in ultimul deceniu de de la un volum al primloer de 1 mld. lei, cu un portofoliu de 80% pe asigurarile Casco si RCA, iar acum, cu tot cu distribuirea de portofoliu a companiei care a intrat in faliment, ponderea asigurarilor auto vor fi anul acesta putin peste 50%, la un volum al primelor estimate de 3 mld. lei, a spus Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac, in cadrul Conferintei ZF Bankers Summit 2022"Cand aveam 1 mld. lei subscrieri asigurarile auto cantareau peste 80% ... citeste toata stirea