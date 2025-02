Visul lui Trump devine realitate: Ucraina si SUA sunt in faza "finala" a negocierilor pentru un acord privind mineralele ucrainene

Ucraina si SUA au ajuns in faza "finala" a negocierilor pentru un acord privind mineralele ucrainene. Anuntul a fost facut de vicepremierul ucrainean Olga Stefanishyna. Washingtonul a solicitat acces la minerale ucrainene in schimbul protectiei.Ucraina si Statele Unite ale Americii se afla in "etapele finale" ale negocierilor pentru un acord care sa ofere Washingtonului acces la minerale ucrainene in schimbul protectiei, a anuntat luni, un reprezentant al guvernului ucrainean."Echipele ... citește toată știrea