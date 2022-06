VIZITA ISTORICA LA KIEVKlaus Iohannis propune coridoare albastre in Marea Neagra, pentru transportul cerealelor ucrainene

Presedintele Klaus Iohannis a propus ieri, la Kiev, cu prilejul vizitei comune pe care a efectuat-o impreuna cu presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german - Olaf Scholz si premierul italian - Mario Draghi, constituirea unei coalitii de state care sa sprijine efortul international de creare a unor "coridoare albastre" pentru transportul maritim, in siguranta, prin Marea Neagra."Ne aflam acum in punctul in care Rusia a mai adaugat un instrument de santaj printre actiunile sale - ... citeste toata stirea