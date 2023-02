Vladimir Putin, la Volgograd cu ''valiza nucleara''

Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a luat cu el "valiza nucleara" ieri, la Volgograd, in sud-vestul tarii, unde a participat la ceremoniile ocazionate de implinirea a 80 de ani de la victoria armatei sovietice asupra fortelor naziste in batalia de la Stalingrad, relateaza publicatia britanica The Mirror si agentia ucraineana de presa Unian, potrivit Agerpres.Cei doi agenti de securitate care l-au insotit la ceremonia depunerii de flori la monumentul consacrat soldatilor sovietici cazuti in ... citeste toata stirea