Vodafone Romania a inregistrat in primele 9 luni ale anului fiscal 2023 - 2024 (aprilie - decembrie 2023) venituri din servicii de 582 milioane euro, in crestere cu 2,46% fata de perioada similara a anului fiscal 2022 - 2023. In ultimul trimestru, octombrie - decembrie 2023, veniturile subsidiarei locale a grupului britanic Vodafone au atins 198 milioane euro, cu 4% mai mari ...