Vodafone Romania va livra un sistem IT catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Vodafone Romania a castigat, in calitate de unic ofertant, o licitatie pentru livrarea catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui sistem IT de calcul al volumului si complexitatii activitatilor procurorilor si parchetelor in cadrul Ministerului Public. Cu o durata de 12 luni, contractul a fost estimat la 6,6 milioane de lei, fara TVA si atribuit pentru suma de 6,53 milioane de lei, fara TVA."Obiectul general al contractului care va fi atribuit in cadrul procedurii ... citeste toata stirea