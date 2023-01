Vodafone Romania va moderniza sistemul de telefonie al Hidroelectrica. "A devenit o problema serioasa."

Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a atribuit Vodafone Romania, in urma unei licitatii, un contract de 8,25 milioane de lei, fara TVA, pentru furnizarea de sisteme telefonice necesare asigurarii comunicatiilor de voce in sucursalele companiei.Estimat la 12,44 milioane de lei, fara TVA, contractul a fost incheiat pentru 12 luni.Oferta Vodafone Romania are ca tert si subcontractant compania Enterprise Business Systems.La procedura a participat si Orange ... citeste toata stirea