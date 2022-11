Vodafone Romania vrea sa creasca viteza de reactie a fortelor de ordine. Masinile Politiei vor fi monitorizate GPS

Vodafone Romania, al doilea jucator local de telecomunicatii mobile, a depus singura oferta in cadrul unei licitatii pentru dotarea masinilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu echipamentele necesare monitorizarii GPS printr-un sistem IT, proiect estimat la 33,61 milioane de lei, fara TVA. Punerea in functiune a sistemului IT, programata peste doi ani de la atribuirea contractului, va permite cresterea vitezei de reactie in situatii de urgenta sau criza si imbunatatirea modului de ... citeste toata stirea