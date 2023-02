Vodafone Romania vrea sa faciliteze monitorizarea si protejarea ecosistemului Deltei Dunarii si a judetului Tulcea

Vodafone Romania, al doilea jucator local de telecomunicatii mobile, a depus singura oferta in cadrul unei licitatii organizate de Invite Systems, fosta Ad Net Market Media, pentru furnizarea de echipamente necesare punerii in productie a unei platforme tehnologice. Finantat de fonduri europene, contractul a fost estimat la 15,75 milioane de lei, fara TVA.Contractul este parte a proiectului "Cresterea competitivitatii inovative a Invite Systems prin investitii initiale de inovare in scopul ... citeste toata stirea