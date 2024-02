Volodimir Zelenski: Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in doi ani de razboi

Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca 31.000 de soldati ucraineni au fost ucisi in cei doi de la declansarea invaziei ruse, anuntand pentru prima cifra oficiala dupa mai mult de un an a acestor pierderi militare, transmite dpa.Zelenski le-a spus insa reporterilor ca nu poate dezvalui numarul ranitilor, intrucat aceasta ar ajuta planificarea armatei ruse.'Treizeci si una de mii de soldati ucraineni au fost ucisi in acest razboi, Nu 300.000, nu 150. ... citește toată știrea