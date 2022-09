Vrei sa devii consultant fiscal? Cand si cum se desfasoara examenul organizat de Camera Consultantilor Fiscali in acest an

Profesionistii care vor sa dobandeasca calitatea de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pot sustine proba in data de 05 noiembrie 2022. Examenul din acest an se va desfasura online.Examenul online poate fi sustinut de candidati de acasa sau din orice alta locatie in care sunt asigurate conexiunea la internet si celelalte conditii tehnice pentru sustinerea examenului.Durata totala a examinarii online este ferma. Aceasta se stabileste de catre Comisia de examen si se aduce la ... citeste toata stirea