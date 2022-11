Vrei sa iti deschizi o afacere de succes? Care sunt secretele pentru a avea un brand puternic, spuse chiar de afaceristii care au reusit sa faca asta in tara noastra

Un brand bine construit trece printr-o criza ca printr-o furtuna, iar unul mai slab simte criza ca pe un uragan. Asta fiindca in vremuri de criza, oamenii raman cu brandurile in care au incredere. Iar increderea, si in business, la fel ca in viata, este cel mai greu de construit si cel mai usor de pierdut, dupa cum observa reprezentantii a cateva dintre cele mai puternice branduri dedicate consumatorilor de pe piata romaneasca.Un brand asezat si un brand care a construit beneficiaza in aceasta ... citeste toata stirea