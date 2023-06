Meteorologii anunta vreme instabila in Bucuresti pana luni dimineata, dupa care, pana marti dimineata, cerul va fi temporar noros, dar probabilitatea pentru averse va fi redusa.De duminica de la ora 11:00 pana luni la ora 9:00, vremea in Bucuresti va fi calda, dar va deveni in general instabila, informeaza News.ro."Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza si seara vor fi innorari, averse (5...8 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp), descarcari electrice si intensificari ... citeste toata stirea