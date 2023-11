Vremea se incalzeste puternic in Bucuresti inspre weekendul prelungit, cu temperaturi ce ajung la 11 grade pe 1 decembrie si la 14 grade sambata, 2 decembrie.Temperatura maxima de marti va ajunge in Capitala la 7 grade Celsius, iar vantul va sufla slab, potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti, emisa de ANM.Astfel, pana miercuri la ora 10.00, vremea in Capitala se va incalzi usor fata ... citeste toata stirea