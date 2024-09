Vremea se schimba brusc in Romania. Ciclonul Ashley aduce temperaturi de 15 grade, ploi torentiale si vijelii

Incepand de duminica, temperaturile vor scadea brusc de la maxime de 33-34 de grade la 15 grade, ca urmare a formarii unui ciclon in Marea Mediterana, conform directorului Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.Ciclonul Ashley va aduce in Romania si ploi torentiale si vijelii.Urmareste-ne si pe Google NewsCITESTE SI Iulian Stanciu, eMAG: Cred in egalitatea de sanse, dar in Romania ea nu exista. Una este sa te nasti in Bucuresti si altceva e sa te nasti intr-un sat de ... citește toată știrea