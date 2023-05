Wendy Sherman, adjuncta secretarului de stat american Antony Blinken, a anuntat ieri ca se va retrage din activitate la sfarsitul lunii iunie, dupa trei decenii in slujba politicii externe a Washingtonului, informeaza Reuters.Wendy Sherman este prima femeie care a ocupat functia in care este in prezent, o pozitie din care a gestionat relatiile diplomatice ale administratiei Biden cu China si a condus dialogul cu Rusia in incercarea de a evita invazia din Ucraina din februarie 2022.Secretarul ... citeste toata stirea