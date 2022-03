Wess Mitchell, fost oficial american: razboiul din Ucraina nu se va termina repede, va mai dura luni sau ani; Romania are o economie rezilienta, dar trebuie sa se pregateasca pentru provocarile care vor aparea

Wess Mitchell, fost ofical american in Departamentul de Stat a declarat luni la Bucuresti, printr-o interventie video de la Washington ca razboiul din Ucraina nu se va termina repede, va dura luni au chiar ani, iar Romania poate sa fie pregatita pentru acest lucru.Putin si Zelenski au acum mai multe motive sa continue acest razboi decat sa il opreasca, a mentionat el. Oficialul american, care a fost asistent al secretarului de stat in Departmentul Europa si Euroasia, a spus in fata ... citeste toata stirea