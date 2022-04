Zelenski avertizeaza ca Rusia ar putea recurge la arme nucleare sau chimice

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, intr-un interviu la CNN, ca toate tarile ar trebui sa fie pregaite pentru posibilitatea ca Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare sau chimice in razboiul inceput de Federatia Rusa in Ucraina.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca "toate tarile lumii" ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. ... citeste toata stirea