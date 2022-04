Zeno Caprariu, Deloitte: Decarbonizarea sistemului alimentar, mai mult decat o urgenta

Recenta conferinta COP26 a readus decarbonizarea in sistemul alimentar in fruntea agendei. Guvernele si publicul larg cer schimbarea. Dioxidul de carbon si alte emisii, cum ar fi metanul si azotul, trebuie reduse pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate de state, iar sistemul alimentar reprezinta o mare parte din aceasta schema. Daca dorim sa avem emisii nete zero de carbon sau chiar negative, trebuie sa regandim modul in care producem, procesam si consumam alimente.Productia ... citeste toata stirea