Zeno Caprariu, Deloitte Romania: directorii financiari din Romania sunt mai pesimisti decat cei din Europa. Trei sferturi asteapta cresteri de taxe in 2025

Directorii financiari din Romania sunt mai pesimisti decat cei din Europa. Trei sferturi asteapta cresteri de taxe in 2025, a explicat Zeno Caprariu, partener audit, Deloitte Romania, coordonatorul CFO Program in Romania, in cadrul conferintei anuale Deloitte CFO Summit."Liderii financiari romani se numara printre cei mai pesimisti din Europa in ceea ce priveste perspectivele financiare ale companiei lor, ceea ce este oarecum ingrijorator. Romania se claseaza pe locul al treilea ca tara cea ... citește toată știrea