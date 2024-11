ZF 26 ANI. Salarii. Vremuri bune pentru angajati

Salariul mediu brut, adica venitul inainte de plata taxelor si a contributiilor, a crescut cu 670% in ultimii 26 de ani. Pe masura ce economia s-a sofisticat si numarul de absolventi de studii superioare a crescut, iar domenii precum sistemul bancar sau IT-ul, cu salarii mari, s-au dezvoltat in Romania, salariul mediu din Romania a crescut puternic. Cu un picior pe gheata si unul pe foc, pe medie esti bine, pentru ca mai bine de o treime din salariile din Romania sunt in acest moment in zona ... citește toată știrea