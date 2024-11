ZF 26 de ani. Mic cu mic se face mare. Ultimii, dar cei mai dinamici

Romania are 43 de IMM-uri la mia de locuitori, Cehia are peste 100. La ritm de crestere si la potential, Romania e sus, dar cum transformam potentialul in realitate economica. Un mic antreprenor spune pentru ZF: "Anul trecut am numarat peste 450 de modificari legislative in zona de antreprenoriat si IMM. Este epuizant pentru un mic antreprenor".Romania are cel mai mic numar de microintreprinderi, companii mici si mijlocii la 1.000 de locuitori din toata regiunea Europei, potrivit datelor ... citește toată știrea