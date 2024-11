ZF 26 de ani. Olimpici la indicatori economici, repetenti la indicatori de calitate a vietii

Romania a inregistrat cea mai mare crestere a PIB, PIB per capita sau salariu mediu din tarile din regiune, dar cresterile statistice nu s-au reflectat destul in calitatea vietii. La o serie de indicatori, incepand de la procentul de populatie rurala si pana, la accesul la reteaua de canalizare sau de gaze, Romania a ramas in urma.Desi o economie cu o pondere industriala importanta, de 20-25% din PIB, consumul de energie electrica din Romania pe cap de locuitor este cel mai mic din regiune, ... citește toată știrea