ZF Agriculture Summit 2022. Investitiile in irigatii, digitalizarea si integrarea aduc performanta in agrobusiness. Fara ele multe businessuri vor disparea intr-o piata tot mai competitiva

a(Trade Mark) Claudiu Davitoiu, Agroindaf Afumati: "Daca guvernul nu ne ajuta sa investim in irigatii, Romania nu are strategie si viitor in agricultura." a(Trade Mark) Iasmina Blidar, UNCST BOVICOOP: "Fermierii trebuie sa constientizeze ca e important sa isi imbunatateasca logistica in ferme, sa lucreze pe partea de genetica reproductiva, sa aiba un efectiv cat mai productiv si sa se dezvolte si pe partea de tehnologie." a(Trade Mark) Adrian Petcu, Serv Class Irigatii: "Daca noi nu reusim sa ... citeste toata stirea