ZF Agropower. Producatorii de fructe de padure: Diversificati productia, trebuie sa ai un venit continuu

Producatorii de fructe de padure spun ca in acest domeniu este nevoie de multa munca, nu poti face profit peste noapte si, in plus, subliniaza faptul ca nu este bine sa te concentrezi pe un singur tip de cultura pentru ca poti ajunge in imposibilitatea de a-ti culege si vinde toata productia."Diversificati portofoliul. V-ar scapa de foarte multe lucruri, de supraproductie si pierderea unei parti din productie prin faptul ca nu o puteti vinde", a spus in cadrul emisiunii ZF Agropower Paul ... citeste toata stirea