ZF Bankers Summit 2024. Bancherii vad un sistem bancar performant, stabil, cu o posibila accentuare a consolidarii in perioada urmatoare. Trebuie

a(Trade Mark)Sistemul bancar este extrem de bine ancorat in realitatea economica a Romaniei a(Trade Mark)Lichiditatea sistemului bancar este foarte mare, depozitele sunt intr-o crestere fulminanta, ceea ce dovedeste sanatatea sistemului a(Trade Mark)Creditul de consum este singurul segment care a crescut in ultimul an si jumatate si care are o tendinta de accelerare.Sistemul bancar ramane intr-o nota sanatoasa sub umbra rezilientei si a unui nivel de solvabilitate in crestere, cu o ... citește toată știrea