ZF/CEC Bank Investiti in Romania - Craiova. Antreprenorii din Craiova considera ca regiunea va deveni foarte atractiva, iar problemele crizei energetice pot fi rezolvate avand in vedere resursele Romaniei

Craiova ar putea deveni cea mai atractica regiune in urmatorii ani datorita aeroportului care va avea cel mai mare terminal dupa Otopeni si drumul expres, iar in ceea ce priveste problemele, respectiv electricitatea, gazul si criza alimentara, ar putea fi rezolvate usor, au fost cateva din opiniile antreprenorilor prezenti la conferinta ZF Investiti in Romania, un proiect realizat de Ziarul Financiar si CEC Bank, care a avut loc la Craiova. Stefan Cherciu, proprietar al QFort, a explicat ca ... citeste toata stirea